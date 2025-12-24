Haberler

Defne'de hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.A. isimli şahıs, emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu ticaretinden hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.A. adlı şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

