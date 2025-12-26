Kırıkhan'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretinden hapis cezası bulunan Ş.O. adlı şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.O. isimli şahıs Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
