Reyhanlı'da 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Reyhanlı ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla, uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranan F.S. adlı şahıs Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
