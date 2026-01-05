Reyhanlı'da 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Reyhanlı ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla, uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranan F.S. adlı şahıs Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa