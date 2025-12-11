Antakya'da uyuşturucu madde suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu madde suçu nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.H.G. ile Esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştirmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan O.Y. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY