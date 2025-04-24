Hatay'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şahıs polis ekiplerinden kaçamadı.

Hatay'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halilbey Mahallesi'nde uyuşturucu satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, mahalle arasında uyuşturucu satan S.Y. (26) ve L.S. (36) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 44,05 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.S. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY