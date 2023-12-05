Hatay'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu satmakla suçlanan bir kişi tutuklandı. Polis tarafından yapılan çalışmada, şüpheli şahsın üzerinde 13.5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde bir iş yeri önünde polisin şüphe üzerine durdurduğu E.S. adlı şahsın üzerinden, 13 parça halinde toplamda 13.5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyete götürülen E.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY