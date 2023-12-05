Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

5 Aralık 2023 12:59 Son Güncelleme: 13:01 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu satmakla suçlanan bir kişi tutuklandı. Polis tarafından yapılan çalışmada, şüpheli şahsın üzerinde 13.5 gram metamfetamin ele geçirildi.