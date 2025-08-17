Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir evde silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde bulunan İ.G.'ye ait ikamette arama yapıldı. Aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY