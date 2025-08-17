Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapılan bir evde yapılan operasyonda, 2 tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. İlgili kişiler gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir evde silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde bulunan İ.G.'ye ait ikamette arama yapıldı. Aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.