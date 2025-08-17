Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapılan bir evde yapılan operasyonda, 2 tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. İlgili kişiler gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir evde silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde bulunan İ.G.'ye ait ikamette arama yapıldı. Aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa