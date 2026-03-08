Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti önleme operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 379 gram metamfetamin, tabancalar ve fişekler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Kırıkhan ve İskenderun'da yapılan ikamet ve araç aramalarında; 379 gram Metamfetamin, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 113 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına 5 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı