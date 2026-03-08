Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti önleme operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 379 gram metamfetamin, tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Kırıkhan ve İskenderun'da yapılan ikamet ve araç aramalarında; 379 gram Metamfetamin, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 113 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına 5 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu