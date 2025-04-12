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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri adli mercilerce tutuklandı. Operasyonda 48,10 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi'den 1'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 48,10 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar K.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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