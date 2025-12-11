Samandağ'da uyuşturucu hapla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 37 bin TL ceza

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bindikleri otomobil ve üzerlerinden uyuşturucu hap çıkan 2 şahıs gözaltına alındı, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ayrıca 37 bin 354 TL. ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samandağ Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan Y.H. ve U.B.'nin yapılan üst ve araçta yapılan aramada 33 adet uyuşturucu olarak kullanılan captagon ele geçirildi.

Ayrıca Araç sürücüsü Y.H.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin 354 TL idari ceza uygulanırken, her iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY