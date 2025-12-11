Haberler

Samandağ'da uyuşturucu hapla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 37 bin TL ceza

Samandağ'da uyuşturucu hapla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 37 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ehliyetsiz araç kullanan sürücüsü Y.H. ve yanında bulunan U.B., araçlarında bulunan uyuşturucu haplarla birlikte gözaltına alındı. Sürücüye toplamda 37 bin 354 TL ceza uygulandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bindikleri otomobil ve üzerlerinden uyuşturucu hap çıkan 2 şahıs gözaltına alındı, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ayrıca 37 bin 354 TL. ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samandağ Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan Y.H. ve U.B.'nin yapılan üst ve araçta yapılan aramada 33 adet uyuşturucu olarak kullanılan captagon ele geçirildi.

Ayrıca Araç sürücüsü Y.H.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin 354 TL idari ceza uygulanırken, her iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
3 çocuğun can verdiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı

3 çocuğun can verdiği yangından kahreden görüntüler
title