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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 150 Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 150 Captagon Hap Ele Geçirildi
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Reyhanlı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 150 adet Captagon hap ve 2 kilo 450 gram esrar bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 bin150 Adet Captagon hap, 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Reyhanlı İlçesi Zeytindalı Mahallesinde motosiklet ile bekleyen bir kişinin durumundan şüphelenildi. Şüphe üzerine şahsın motosikleti ile beklediği yere yaklaşık 2 metre mesafede bulunan ağaç ve çevresinde arama yapıldı. Yapılan aramada ağaç altına gizlenmiş vaziyette 9 bin 150 Adet Captagon hap, 2 kilo 450 gram reçine Esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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