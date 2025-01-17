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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilo Captagon ve 62 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilo Captagon ve 62 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Hatay'da jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 şahsın kaçak yollarla ülkeye soktuğu 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrarı ele geçirdi.

Hatay'da Suriye uyruklu 2 şahsın ülkeye kaçak yollarla soktuğu 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Hatay'da jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından, Altınözü ilçesinde Suriye uyruklu 2 şahsın ülkeye kaçak yollarla soktuğu 510 bin adet 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Yakalama çalışmaları sonucunda 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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