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Hatay'da 8 kilo 900 gram esrar yakalandı: 4 tutuklama

Hatay'da 8 kilo 900 gram esrar yakalandı: 4 tutuklama
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Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 900 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 900 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz 2026 tarihinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 kilo 900 gram esrar, 125 gram sentetik kannabinoid, 56 adet sentetik ecza, 2 kök kenevir ile 2 kutu aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y., Z.K., İ.A. ve H.S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Z.O. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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