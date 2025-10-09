Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda;,8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ilçede Sokak Satıcısı şahıslara olarak tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 8 uyuşturucu satıcısı şüphelisi gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda; 146 gram Sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, 83 adet sentetik uyarıcı madde, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 14 adet Kartuş, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı, firari durumda 1 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması sürüyor. - HATAY