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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı ve toplamda 119,62 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan ikisi tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 119,62 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol Ocaklı mahallesinde takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada H.A, M.E, D.D, M.C ile A.S ve E.A adlı 6 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst aramasında 29 parça satışa hazır vaziyette toplamda 119,62 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslardan A.S. ile E.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıslar ise serbest bırakıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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