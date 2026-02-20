Haberler

Kamyonet kasasında battaniyeyle saklanan 11 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı

Kamyonet kasasında battaniyeyle saklanan 11 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı
Hatay'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurdukları bir kamyonette 11 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi yakalanırken, 1'i tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında kutular içerisinde battaniyeyle saklanmış halde 11 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Hassa'da durdurulan kamyonetin kasasında arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; kutular içerisinde battaniye altında saklanan 11 Kilo 200 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

