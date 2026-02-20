Kamyonet kasasında battaniyeyle saklanan 11 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında kutular içerisinde battaniyeyle saklanmış halde 11 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Hassa'da durdurulan kamyonetin kasasında arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; kutular içerisinde battaniye altında saklanan 11 Kilo 200 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı