Hatay'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bulunan E.D.B. adlı şahıs Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.D.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY