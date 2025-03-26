İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili başvurusunda karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"

Hatay'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan E.D.B. adlı şahıs, mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bulunan E.D.B. adlı şahıs Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.D.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title