Hatay'da üst geçitte toprak kayması: İş makinesi operatörü kurtarma çalışmaları başlatıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde tren yolu üst geçidinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. İş makinesi operatörü toprak altında kaldı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Hatay'da tren yolu üzerindeki üst geçitte yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Olay, Payas ilçesi Karacaami Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu üst geçitinde yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinası operatörü toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. - HATAY