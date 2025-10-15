Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Servis Sürücüsü Yaralandı
Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü uçurumdan yuvarlandı. İçerisinde öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
Kaza, Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde yaşandı. A.S. idaresindeki 31 S 0049 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç. İçerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisin içerisinde öğrenci bulunmamasıysa olası faciayı önledi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa