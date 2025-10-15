Haberler

Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Servis Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Servis Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü uçurumdan yuvarlandı. İçerisinde öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Hatay'da uçurumdan yuvarlanan servisin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde yaşandı. A.S. idaresindeki 31 S 0049 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç. İçerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisin içerisinde öğrenci bulunmamasıysa olası faciayı önledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.