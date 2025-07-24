Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Pikabın Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Pikabın Sürücüsü Yaralandı
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Yayladağı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da uçurumdan yuvarlanan pikabın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular mahalle mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan pikab, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçurumdan uçtu. Uçurumdan yuvarlanan pikabın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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