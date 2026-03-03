Haberler

Uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı. 3 çocuk babası sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samandağ ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşandı. İbrahim Çağında'nın kullandığı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 çocuk babası Çağında, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uçurumdan çıkardığı sürücünün cansız bedeni, Samandağ Devlet Hastanesi 'morguna kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

