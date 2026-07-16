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Otomobilde uçurumdan uçtu: anne, baba ve 3 evladı yaralandı

Otomobilde uçurumdan uçtu: anne, baba ve 3 evladı yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan otomobildeki anne, baba ve üç çocuk yaralandı. Annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlanan otomobildeki anne, baba ve 3 evladı yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkiinde yaşandı. B.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yayla yolunda uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisindeki anne, baba ve 3 evladı yaralandı. Yaralı şahıslar uçurumdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 5 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aileden annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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