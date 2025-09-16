Haberler

Hatay'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kırıkhan - Reyhanlı yolunda meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi ile traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'da traktörle, otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halde olan traktör, otomobille çarpışmasıyla tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
