Hatay'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'da traktörle, otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halde olan traktör, otomobille çarpışmasıyla tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY