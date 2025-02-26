Hatay'da Trafik Kazasında Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Küçük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Payas - Dörtyol kara yolu Özerli Mahallesi mevkisinde yaşandı. S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı Volkswagen marka otomobil, Durmuş Küçük idaresindeki 31 V 0978 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki Durmuş Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HATAY