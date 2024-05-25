Hatay'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Z.G. isimli şahıs idaresindeki 40 DK 764 Ford marka pikap, E.D. idaresindeki 27 ANV 693 Mitsubishi marka minibüsle çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü ve araçta bulunan 1 şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY