Arsuz'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kaza; Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 2 otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası yaşandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı