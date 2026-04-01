Arsuz'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 2 otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası yaşandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı