Hatay'da Trafik Kavgasında Kürek ve Süpürge Kullanıldı

Antakya'da yol verme yüzünden çıkan tartışma, aracın kasasındaki kürekle saldırıya ve süpürgenin mızrak gibi fırlatılmasına neden oldu. Olay anı kameraya yansıdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle daha büyük bir kaza olmadan son buldu.

Hatay'da trafikte yaşanan kavgada aracın kasasında bulunan kürekle diğer araç sürücüsüne saldıran ve mızrak gibi süpürge fırlatan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında sinirlenen sürücü, aracın kasasında bulunan küreği alarak diğer araç sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Kürekle saldıramadan çevredekilerin ayırdığı kavgada sürücü, sinirlenerek aracın kasasında bulunan süpürgeyi diğer aracın sürücüsüne mızrak gibi fırlattı o anlarsa kameraya yansıdı. Yaşanan kavga yaralanma yaşanmadan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Araç sürücüleriyse bölgeden uzaklaştı. - HATAY

