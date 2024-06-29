Hatay'da toprak kayması sonucu iş makinesi operatörü yaralandı

Hatay'da tren yolu üzerindeki üst geçitte yürütülen çalışmalar esnasında meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan iş makinesi operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Payas ilçesi Karacaami Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu üst geçidinde yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinası operatörü toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasıyla operatör yaralı olarak kurtarıldı. Operatör, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY