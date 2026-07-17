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Yola kaçan topunu alırken pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti: Anne ve babanın feryadı yürekleri dağladı

Yola kaçan topunu alırken pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti: Anne ve babanın feryadı yürekleri dağladı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde top oynarken yola kaçan topunu almak isteyen 11 yaşındaki Umut İşlekyay'a pikap çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatay'da yola kaçan topunu yakalamak isteyen 11 yaşındaki çocuk, pikabın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Evlatlarının cansız bedeninin başında feryat eden anne ve baba yürekleri dağladı.

Kaza Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde yaşandı. Top oynadığı esnada yola kaçan topunu yakalamaya çalışan 11 yaşındaki Umut İşlekyay'a, M.A. idaresindeki pikap çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası çocuğun can verdiği belirlendi. Olay yerine gelerek evlatlarının cansız bedeniyle karşılaşan aileyse zor anlar yaşadı. Evlatlarının cansız bedeninin başında göz yaşları içerisinde feryat eden anne ve babanın zor anlarıysa yürekleri dağladı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrası çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Araç sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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