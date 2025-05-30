Hatay'da TOKİ Afet Konutlarında İnceleme

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yapımı hızla süren TOKİ afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da asrın felaketinin izleri siliniyor. Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde de TOKİ afet konutları ve sosyal donatı alanlarında çalışmalar hızla sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede incelemelerde bulunarak projelerin ilerleme durumu hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Konutların ve sosyal donatı alanlarının geldiği aşamayı yerinde gözlemleyen Vali Masatlı, vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasının önemine dikkat çekti. - HATAY