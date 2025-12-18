Haberler

Tırla çarpışan Tofaş ikiye bölündü

Tırla çarpışan Tofaş ikiye bölündü
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Tofaş marka otomobil tırla çarpıştı. Kaza sonucu otomobil ikiye bölünürken, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da tırla çarpışıp ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik seyir halinde olan 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobil, tırla çarpıştı. Tofaş ikiye ayrılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

