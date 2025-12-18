Tırla çarpışan Tofaş ikiye bölündü

Hatay'da tırla çarpışıp ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik seyir halinde olan 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobil, tırla çarpıştı. Tofaş ikiye ayrılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY