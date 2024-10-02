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Hatay'da Tır, Otomobili Metrelerce Sürükledi

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Hatay'ın Belen ilçesinde bir tır, seyir halindeki bir otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı, ancak olayda yaralanan olmadı ve maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeki tırın aynı istikamette ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun – Antakya yolu Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan otomobili sağ şeritten önüne alarak sol şeride sürüklemeye başladı. Tırın, otomobili metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olayı gören 34 yaşındaki Kemal Güler, "Tır sağ şeritte ilerliyordu. Arabayı görmedi kör noktasına denk geldiği için arabayı altına aldı bayağı bir sürükledi sağ şeritten sol şeride attı. Biz de koştuk yardım etmek için trafik akışını falan durdurduk, yardımda bulunduk. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı maddi hasarlı olarak attılar kazayı" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Olaylar trafik Yaşam Belen hatay Kaza

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