Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir tırın takla atarak ters dönmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Reyhanlı-Kumlu kara yolunda meydana geldi.

Hatay'da takla atarak ters dönen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı- Kumlu kara yolunun Terzihöyük Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.Ç. (25) idaresindeki 31 SC 321 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yolcu konumundaki Can Y.'nin (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralanan tır sürücüsüyse sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.