Hatay'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Hatay'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
Güncelleme:
Yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, Hatay'da devrildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yangın, Adana - Hatay otoyolu İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

