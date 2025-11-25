Hatay'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
Yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, Hatay'da devrildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yangın, Adana - Hatay otoyolu İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa