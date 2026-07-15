Samandağ'da tırın altında kalan işçi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yük indirilirken hareket eden tırın altında kalan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Hatay'da yük indirildiği esnada hareket eden tırın altında kalan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi mevkiinde yaşandı. Şantiye içerisinde yük indirilen tır hareket etti. Tırın hareket etmesiyle yük indiren işçi tekerlerin altında kalarak ezildi. Yaralı işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı