Hatay'da Ters Dönerek Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla atarak ters döndü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY