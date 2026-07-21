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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı
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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı - Kırıkhan yolunda yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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