Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı - Kırıkhan yolunda yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı