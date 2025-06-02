Hatay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Ters Döndü: 25 Yaralı
Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis midibüsü takla atarak ters döndü. Kazada 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ters döndü: 25 yaralı
HATAY - Hatay'da takla atarak ters dönen servis midibüsündeki 25 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü. Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa