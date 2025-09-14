Hatay'da Tarihi Titus Tüneli'nde Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki tarihi Titus Tüneli'nde dengesini kaybederek düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da tarihi Titus Tünel'inde gezdiği esnada dengesini kaybederek düşen ve yaralanan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Samandağ ilçesinde bulunan tarihi Titus Tüneli'nde yaşandı. Tünel içerisinde dengesini kaybederek düşen vatandaş, yaralanarak mahsur kaldı. Yaralanan vatandaş, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa