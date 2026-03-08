Hatay'da sikke ve yüzük ele geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından yapılan ev aramasında tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve madeni para ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 6 Mart tarihinde Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde şüpheli şahsın ikametinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin olarak arama yapıldı. Yapılan adli arama neticesinde; 1 adet dedektör, 3 Adet dedektör aparatı, 15 adet sikke, 12 adet antika madeni para ve 1 adet yüzük ele geçirildi. şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı