Haberler

Hatay'da sikke ve yüzük ele geçirildi

Hatay'da sikke ve yüzük ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkhan ilçesinde bir ikamette yaptığı ev aramasında tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve madeni paralar ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından yapılan ev aramasında tarihi eser niteliği taşıyan sikke, yüzük ve madeni para ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 6 Mart tarihinde Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde şüpheli şahsın ikametinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin olarak arama yapıldı. Yapılan adli arama neticesinde; 1 adet dedektör, 3 Adet dedektör aparatı, 15 adet sikke, 12 adet antika madeni para ve 1 adet yüzük ele geçirildi. şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

Yangın yerine dönen derbi sonrası TFF'ye tarihi VAR teklifi
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

Yangın yerine dönen derbi sonrası TFF'ye tarihi VAR teklifi
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı

ABD'nin ilk kayıpları ülkeye getirildi!