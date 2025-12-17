Takla atarak hurdaya dönen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı
Defne ilçesinde bir otomobilin üst geçidin merdivenine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden Tofaş marka 31 AVB 084 plakalı otomobil, üst geçidin merdivenine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç çekiciyle otoparka kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
