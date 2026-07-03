Dörtyol'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay Dörtyol'da iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan araç yan yattı. Sürücü araçta mahsur kaldı, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Dönüş esnasında kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmayla takla atan otomobil yan döndü. Kazada araç sürücüsü araç içinde mahsur kalarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı