Kırıkhan'da yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak yan yattı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araç yan yattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

