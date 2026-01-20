Kırıkhan'da yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak yan yattı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza ; Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araç yan yattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY
