Ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'da Kırıkhan-Hassa yolu üzerindeki Karaçağıl mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ; Kırıkhan- Hassa yolu üzeri Karaçağıl mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

