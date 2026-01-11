Ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'da Kırıkhan-Hassa yolu üzerindeki Karaçağıl mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza ; Kırıkhan- Hassa yolu üzeri Karaçağıl mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa