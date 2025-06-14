Hatay'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilmeden önce itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 E 9499 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araçtaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY