Hatay'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
İskenderun'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Tofaş marka otomobili takla atarak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabahın erken saatlerinde İskenderun ilçesi Adana-Hatay TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa