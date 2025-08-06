Hatay'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
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İskenderun'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Tofaş marka otomobili takla atarak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde İskenderun ilçesi Adana-Hatay TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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