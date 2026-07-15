Takla atarak bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Bahçede ağaçların içerisinde kalan otomobilin sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı