Hatay'da Tadilat Kavgası Meydan Savaşına Dönüştü

Hatay'da Tadilat Kavgası Meydan Savaşına Dönüştü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binada yapılan tadilat nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla, diğer biri bıçakla yaralandı. Olay görüntüleri kameraya yansıdı.

Hatay'da binada yapılan tadilat nedeniyle başlayan sözlü kavga meydan savaşına döndü. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralanırken, 2 grubun arasındaki olaylar kameraya yansıdı.

Olay, 17 Haziran günü Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir binada yapılan tadilat nedeniyle yaşandı. Tadilat esnasında çıkan sesten rahatsız olan komşulara arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular; O.B.Ö., M.H.Ç., E.O.M. ile G.D, İ.D. arasında meydana gelen kavgada G.D. isimli şahıs O.B.Ö.'yü bacağından kesici aletle yaraladı. Yaralama sonrası O.B.Ö., G.D.'yi silahla bacağından yaraladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; M. H. Ç., 'E. O. M. ve İ. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O. B. Ö. ve G. D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Sokağa taşan kavgada grupların birbirine; briketle ve kesici aletle saldırdığı korku dolu anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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