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Hatay'da Suriye'deki Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

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Hatay Valiliği, Suriye'de yaşanan 5,2'lik deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

Hatay Valiliği, Suriye'de yaşanan 5,2'lik deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "12.08.2024 Pazartesi saat 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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