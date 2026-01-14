Şüpheli çantadan elbise çıktı

Hatay'da vatandaş tarafından ihbar edilen ve polis tarafından güvenlik önlemlerinin ardından kontrol edilen şüpheli çanta içerisinden elbise çıktı.

Olay; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan prefabrik çarşıda yaşandı. Çarşı içerisinde unutulan sahipsiz valizi fark eden esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre boyunca çantanın sahibinin gelmesini bekledi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerde çantanın vatandaş tarafından unutulduğu tespit edildi. Çantanın içerisine açılıp bakıldığındaysa elbise çıktı. Çantadan elbise çıkmasıyla bölgede hayat normale döndü. - HATAY